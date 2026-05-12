大阪ソーダ [東証Ｐ] が5月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比38.5％増の196億円に拡大し、27年3月期も前期比4.0％増の204億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を25円→28円(前の期は55円)に増額し、今期も28円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年