明豊ファシリティワークス [東証Ｓ] が5月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比3.3％増の12.7億円になり、27年3月期も前期比2.4％増の13億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を43.5円→44円(前の期は42.5円)に増額し、今期も44円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月