北野建設 [東証Ｓ] が5月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比23.0％増の50億円になり、従来予想の40億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比5.9％増の53億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を27.5円→30円(前の期は1→4の株式分割前で110円)に増額し、今期も30円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益