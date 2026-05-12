京都ホテル [東証Ｓ] が5月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比35.5％増の9億1600万円に拡大したが、27年3月期は前期比34.5％減の6億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を3円→5円(前の期は3円)に増額し、今期は前期比2円減の3円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は5700万円の黒字(前年同期は1億0800万円の赤字)に浮上し、