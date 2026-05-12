川田テクノロジーズ [東証Ｐ] が5月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比12.4％減の110億円になり、27年3月期も前期比14.1％減の95億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を145円→151円(前の期は145円)に増額し、今期は42円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は16.6％減配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同