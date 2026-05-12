ソトー [東証Ｓ] が5月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は3600万円の赤字(前の期は3100万円の黒字)に転落したが、従来予想の1億円の赤字を上回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、前期の年間配当を40円→42円(前の期は40円)に増額し、今期は前期比2円減の40円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1億6700万円の赤