卓球世界選手権の女子団体は、日本が6大会連続の銀メダルを獲得。チームをけん引した張本美和選手が自身のSNSを更新し、大会を終えた思いを語りました。6大会連続で絶対王者・中国に挑んだ決勝の舞台。日本は1番手の張本美和選手が、過去11戦全敗の王曼碰選手(世界ランク2位)に3-2で初勝利。両手を突き上げ喜びを爆発させました。その後、橋本帆乃香選手も勝利し優勝へ王手をかけましたが、勝てば優勝となる第4試合で中国の