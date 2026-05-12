◇MLBレイズ8-5ブルージェイズ(日本時間12日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が10試合連続安打を放ちました。2回の第1打席、先頭の岡本選手は外に逃げるスライダーに合わせて振り抜くとレフト前にヒットを記録しました。5月に入って無安打「0」、ホームラン5本と好調を維持する岡本選手、5月打率は.333となっています。