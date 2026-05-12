モデルで女優、歌手としても活躍するすみれ（３５）が１１日、千葉・ＰＧＭ総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」に参加。華麗なプレーを披露した。首周りや袖口に水色や黒の差し色が効いたネイビーのミニワンピースで颯爽と登場。ゴルフだけではなく、街着でもいけそうなおしゃれなウェアでも注目を集めた。父で俳優の石田純一（７２）と初めてのラウンド。約５年ぶりに親子２人で取材にも応