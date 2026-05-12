8人組グループ・B&ZAIの橋本涼が、29日放送のJFN系列FMラジオ番組『ウチらのイイブン！』（毎週金曜深3：00）にスペシャルパートナーとして登場する。【画像】ポップでかわいい！『ウチらのイイブン！』番組ビジュアル同番組は、“自分のイイブン（言い分）をぶつけたい！もっとイーブン（公平）に話したい！”という若者が集まり、自由に本音、不満、主張、情熱を発信することを目指している。29日放送回は、橋本と、イ