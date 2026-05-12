「舌（ぜつ）がん」の早期発見・治療につなげようと、山形大医学部（山形市）は舌と腫瘍などの感触を再現した啓発キャラクターグッズ「ベロたん」を開発した。がん特有の硬さを確認でき、異変の発見につなげる。一般への普及を目指し、カプセルトイでの販売を計画しており、クラウドファンディングで資金を募っている。（山形支局中戸穣）舌がんは舌の側面にできやすく、国内で年間５０００〜６０００人が新たにかかるとされ