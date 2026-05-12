俳優の藤原紀香（５４）が１２日、都内で行われた酸素補給水「ＷＯＸ」ウオーターサーバーのメディア体験会に出席し、ノーショルダーの真っ赤なワンピースで透明感あふれる美肌を惜しみなく披露した。同製品を、約１０年前から愛飲しているという藤原は「自宅では料理に使ったり、ここぞという時にはぜいたくにお風呂にためたりしている」と、日常のあらゆるシーンで取り入れていると告白。ともに登壇した「ＷＯＸ」の開発者で