フジテレビ親会社のフジ・メディア・ホールディングスが１２日に発表した２０２６年３月期連結決算は、売上高が前期比０・２％増の５５１８億円、最終利益は６４億円（前期は２０１億円の赤字）で、２年ぶりの最終黒字となった。一方で本業のもうけを示す営業利益は８７億円の赤字（前期は１８２億円の黒字）で、１９９７年の上場後初の営業赤字となった。元タレントの中居正広氏の性加害問題を受けて広告収入が減少したことが響