映画「プラダを着た悪魔」から２０年を経て、今月１日に公開された続編「プラダを着た悪魔２」が絶好調だ。主演のアン・ハサウェイ（４３）はその演技力と変わらぬ美貌で評価も爆上がり。一方、本人にとって、これまでの半生は波乱万丈そのものだったと英紙デイリー・メールが１１日伝えた。ハサウェイは「プリティ・プリンセス」（２００１年）で映画デビューし、一躍?ハリウッドのプリンセス?として人気を集めた。ところが同