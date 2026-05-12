筒香は今季9試合で打率.393、2本塁打、5打点12日のプロ野球公示で、DeNAは筒香嘉智内野手を出場選手登録した。上半身のコンディション不良から4月19日以来の1軍復帰となる。今季は9試合で打率.393、2本塁打、5打点の好成績を残していた。相川亮二監督は横浜スタジアムで行われる中日戦前に「これからまたキャプテンとして引っ張っていってくれることを期待しています」と話し、この日先発起用することを明かした。またヤクル