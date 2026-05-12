大相撲夏場所３日目（１２日、東京・両国国技館）、十両炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が幕下貴健斗（３０＝湊川）を力強く押し出して快勝。十両では２０２２年春場所以来、約４年ぶりに初日から３連勝をマークした。取組後は「途中でひるんでしまったけど、何とか持ちこたえられた。押し込まれてもしっかり地面をかんで残れている。それだけ体が動いている」と手応えを口にした。幕下以下とは異なり、３年ぶりに立つ十両の土俵は連