「今年優勝するため、中、長期的に強いチームであり続けるために必要なこと」DeNAは12日、山本祐大捕手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手の2選手によるトレードが合意したと発表した。同日、横浜スタジアムで取材に応じた木村洋太代表取締役社長兼チーム統括本部長は「今年優勝するため、中、長期的に強いチームであり続けるために、今の球団に必要なことを考えたのが最大の理由になります」と説明。正捕手の“放出