本拠地レイズ戦米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は11日（日本時間12日）、本拠地レイズ戦に「4番・三塁」で先発出場。2回の第1打席に左前打を放った。10試合連続安打とするだけでなく、守備で華麗なプレーを披露した。岡本は第1打席に左前打を放ち、10試合連続安打。この日の快音はこの1本だけだったが、守備でファンを魅了した。7回無死一塁から、ディアスの打球はボテボテのゴロ。三塁の岡本は猛チャージしてキ