愛猫の舌を出した瞬間をカメラに収めたら、思わず二度見してしまうような1枚になっていた……。投稿主さんもびっくりの瞬間が収められた投稿は、記事執筆時点で13.9万表示を突破。「ウナギ犬もといウナギ猫」と表現されるほどの変貌ぶりが話題になっています。 【写真：猫が『舌を出した瞬間』に撮影→可愛く撮れたと思ったら…『予想外すぎる光景』】 立派に成長したティナちゃんの現在 Xアカウント「サユヤス SHIBA@COM