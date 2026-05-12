高齢猫は注意！「関節炎」とは？ 関節炎とは、関節内の軟骨や周辺組織が炎症を起こし、痛みや動きの制限が生じる疾患です。人間だけでなく猫にも多く見られ、とりわけ7歳以上のシニア猫や10歳を超えた高齢猫に発症しやすいとされています。 というのも猫の関節は骨と骨をつなぐクッションの役割を果たす軟骨によって保護されているのですが、加齢とともにこの軟骨が少しずつすり減っていくからです。 軟骨が減