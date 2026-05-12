高柳大輔調教師＝栗東＝が５月１２日、栗東トレセンに戻ってきた。日本時間３日にテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）がチャーチルダウンズＳを快勝。Ｇ１初制覇を飾ったが、メインのケンタッキーダービーでワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は８着に敗れた。その後は１週間かけて、現地の牧場で若駒をチェック。この視察で３年前にはテーオーエルビスとも