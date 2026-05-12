◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」１０年…いや、２０年ほど前だっただろうか。風間八宏氏（現関東サッカーリーグ１部・南葛ＳＣ監督）が映像を通して発した言葉「こだわりというメンタル」を思い出した。アスリート枠で共通する部分もあるだろう。２４年に新人王に輝き、救援としてチームを助けている巨人・船迫大雅投手にとってはどうなのか。ルーチンなどのこだわりはあるが、プロの舞台に慣れないことも捨ててはいけな