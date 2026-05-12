プロボクシング元日本ヘビー級王者で、ＯＰＢＦ東洋太平洋クルーザー級（９０・７キロ以下）６位の但馬ブランドン ミツロ（ＴＭＫ）が１２日、大阪市内で会見し、７月１１日に大阪・大和大学大和アリーナで同級王者のムヘタル・マイヘムト（中国）とタイトルマッチ１０回戦を行うと発表した。戦績は但馬が１５戦１３勝（１１ＫＯ）２敗、マイヘムトが１８戦１１勝（７ＫＯ）６敗１分け。勝てば日本勢では９６年の西島洋介、０