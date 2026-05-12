タレントのMEGUMIがMCを務めるテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜深2：17）の11日深夜放送回では、サブカル界の重鎮・みうらじゅんと、アルコ＆ピース・平子祐希を迎え、大人の色気あふれる2人が“若作り”ではなく“老け作り”を巡るトークが展開された。【写真】”老け作り”で色気たっぷりなみうらじゅん男性の美容意識が高まる昨今、みうらはなんと4年ほど前から“老け作り”を実践しているという