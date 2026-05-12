俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の第6話（12日）に向けて益田千愛プロデューサーがコメントを寄せた。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！＜第６話見どころ＆注目ポイント＞授業は後半戦へ。鮨アカデミーでは、イカに苦戦する中、渚が体調を崩したという連絡が会社から入り、みなとは久しぶりに母親モード全開に。久しぶりに同じ屋根の下で過ごす中で、渚の抑え