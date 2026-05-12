◇ナ・リーグドジャース3−9ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打で2試合連続ノーヒットに終わり、チームも3連敗を喫し首位から陥落した。5打数無安打で11試合、51打席ノーアーチが続く大谷に対し、ロバーツ監督は試合後、「彼は水曜日（日本時間14日）に登板する予定だが、その前後を含めて打