超大作ドラマシリーズ『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が、11月11日より動画配信サービス「Prime Video」で独占配信されることが決定した。あわせて、新ビジュアルが初解禁された。発表は、現地時間5月11日にニューヨークで開催されたAmazonの年次イベント「アップフロント」で行われた。【画像】シーズン3を手掛ける監督陣本シリーズは、J・R・R・トールキン原作の『ホビットの冒険』や『指輪物語』より数千