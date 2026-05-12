俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が12日、東京・ウブロ銀座ブティックで行われた『ウブロ ビッグ・バン リローデッド』ローンチイベントに登壇。300万円超えの高級腕時計を手首につけ登場し、俳優としての原動力も語った。【写真】うっとり…300万超の腕時計をつけて登場した山崎賢人スイスの高級時計ブランド「ウブロ」は、2005年に誕生した「ビッグ・バン」で時計業界に鮮烈なインパクトを与え、独自の地位を確立した。そし