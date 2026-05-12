大手菓子メーカーのカルビーは、中東情勢の影響で印刷インクの調達が不安定になっているとして、「ポテトチップス」などのパッケージを白黒に変更すると正式に発表しました。【写真を見る】【速報】カルビー「ポテトチップス」などのパッケージを白黒に変更 今月25日の週から店頭で順次切り替え中東情勢の影響で印刷インクなどの調達が不安定に白と黒の2色のパッケージに変更されるのは、主力商品の▼「ポテトチップス」の