男性アイドルグループのSixTONESが、8月29日と30日に放送される日本テレビ系「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」でチャリティーパートナーを務めることが発表された。 同番組は、すでに総合司会をウッチャンナンチャンの内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが務め、スペシャルサポーターをちゃんみなが担当することが公表されている。チャリティーパートナー