内閣府が12日発表した3月の景気動向指数は、現状を示す「一致指数」（2020年＝100、速報値）が前月から0.3ポイント高い116.5となり、2カ月ぶりに改善した。基調判断は「下げ止まりを示している」から「上方への局面変化を示している」に引き上げた。中東情勢の悪化が懸念される状況だが、担当者は「機械的な基準に当てはめた」と説明した。中国向けの電子部品を含む「商業販売額（卸売業）」や、自動車などの「商業販売額（小