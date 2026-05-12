１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３２４円６９銭（０・５２％）高の６万２７４２円５７銭だった。３営業日ぶりに上昇した。前日の米株式市場で半導体関連株を中心に値上がりした流れを受け、東京市場でも日経平均への影響度が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連の銘柄の一角が買われた。古河電気工業や富士フイルムホールディングスなど好決算銘柄も上昇した。一方、中東情勢の不透明感か