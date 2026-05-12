お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が11日深夜に放送されたニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（月曜深夜1・00）に出演。松尾駿（43）が家の近くでよく会う芸能人夫婦について明かした。「山田裕貴のオールナイトニッポン」でパーソナリティーを務める俳優・山田裕貴がこの日は休みのため、チョコレートプラネットが出演。同番組初のパーソナリティーを務めた。相方の長田庄平の声が山田に似