ステーキガストのXが更新されました。【映像】ステーキガストのX「ステーキガストより、皆さまへ大切なお知らせです。約2年間半、ご愛顧ありがとうございました。ステーキガストの『ステーキ食べ放題』は、5月29日（金）の開催をもって終了することとなりました。累計17万食。皆様と一緒に育ててきたこのイベントは、ステーキガストにとってもかけがえのない宝物です。最終回、感謝の気持ちを込めて一枚一枚丁寧に焼き上げます。