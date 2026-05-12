◇MLB ジャイアンツ9-3ドジャース(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がジャイアンツ戦に「1番・DH」として先発出場。前日のブレーブス戦に続き、この日も快音は響かず5打数無安打に終わりました。初回、第1打席は右腕トレバー・マクドナルド投手のシンカーにファーストゴロ。1点ビハインドの3回、1アウト2塁の好機で迎えた第2打席は、6球目のシンカーを捉えきれずセカンドゴロに倒れます。5回の第3打席