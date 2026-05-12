iFaceから、『KIRBY play with WADDLE DEE』デザインの新作モバイルアクセサリーが発売される。 【画像あり】スマホ周りのアイテムがカービィとワドルディ一色に 今回販売されるのはスマホケース、AirPodsケース、グリップホルダー、ショルダーストラップの全4種類となる。デザインも4種用意されており、それぞれカービィとワドルディが描かれている。 予約開始日は5月13日、