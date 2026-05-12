LINEヤフーが運営する旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」は、「ウルトラセール」を5月12日正午から26日午前11時59分まで実施する。日本航空（JAL）と全日本空輸（ANA）の航空券とホテルがセットとなった「ヤフーパック」の一部施設が対象で、最大30,000円を割り引くクーポンを配布するほか、購入金額の5％のPayPayポイントを通常ポイントに加えて付与する。LYPプレミアム会員にはさらに4％を還元する。東京/羽田