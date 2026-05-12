阪神ＯＢでデイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏が１２日までにインスタグラムを更新。プールサイドでの水着姿で「香港で楽しい時間を過ごしました！」と記し、バッキバキの肉体を披露した。パンパンに張った大胸筋と、見事なシックスパックは４４歳には見えない。普段は見られる機会がない上半身に、ファンも騒然となった。ネットでは「ＡＩ？」、「ヤバー凄い肉体美」、「顔小さいからバランスおかしいて」、「現役復帰し