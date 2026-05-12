おととい、JR東海道線の列車内でスプレーのようなものを噴射し2時間以上遅延させたとして、16歳の少年が逮捕されました。【映像】列車内の様子（騒然とするJR川崎駅の様子も）自称・土木作業員の少年（16）はおととい、JR横浜駅に停車中の東海道線の車内でスプレーのようなものを噴射し、列車を2時間以上遅延させた威力業務妨害の疑いがもたれています。警察などによりますと、親子3人がのどの痛みを訴え病院に搬送されまし