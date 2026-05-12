新潟県庁任期満了に伴う新潟県知事選は14日に告示される。いずれも無所属で、3選を目指す現職花角英世氏＝自民支持＝と、ともに新人の元市議安中聡氏、立憲民主党県連所属県議の土田竜吾氏の3人が立候補を予定している。花角氏による2期8年の県政運営への評価や、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働容認を巡る手法などが争点となる。投開票は31日。花角氏は日本維新の会、国民民主党、公明党の各県組織からも支持を受ける。土田氏