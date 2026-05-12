日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は１２日、海外チームを国内に招聘（しょうへい）する際に相手国のバスケットボール協会（または連盟）に支払う遠征補助費をめぐり、不適切な経費申請および金銭管理が行われていたことが発覚したと発表した。ＪＢＡは対策本部を立ち上げ、事案の全容解明と原因の究明に当たるとともに、所管官庁および統括団体にも報告し、捜査当局とも連携を進めているという。ＪＢＡはリリースを通じ「弊