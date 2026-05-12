「ソフトバンク−西武」（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督が試合前練習中に取材に応じ、この日発表されたトレードで獲得した山本祐大捕手について「セ・リーグで一番いいキャッチャーというイメージ」と評した。そのうえで「期待は当然。横浜の正捕手。打つ方も含めて、期待しています」とし、入団会見を行う明日１３日から１軍に合流させる意向であることも明かした。山本祐は京都翔英高-ＢＣ