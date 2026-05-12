◇大相撲夏場所3日目（2026年5月12日両国国技館）脊髄損傷の大ケガから立ち直り、3年ぶりに関取復帰を果たした十両・炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が東幕下筆頭の貴健斗（30＝湊川部屋）を押し出しで下した。立ち合いで相手をよく見ていなした。喉輪で上体を起こされたが、「重かったですね。途中でひるんだけど、持ちこたえた」。中に入り力強く押し出した。十両では22年春場所以来となる初日から3連勝。「我慢して相撲を取