「春の叙勲」大綬章の親授式が皇居で行われ、天皇陛下が勲章を手渡されました。【映像】天皇陛下が勲章を手渡される様子親授式は皇居・宮殿「松の間」で午前10時半から行われました。天皇陛下は旭日大綬章を受章した根本匠元復興大臣らあわせて14人に勲章を手渡されました。天皇陛下は「長年、それぞれの務めに励まれ、国や社会のために、また、人々のために尽くしてこられたことに対し、感謝いたします」と話されました。