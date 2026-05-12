「着るのか、脱ぐのか」たまたま街中でとらえられた女優ハン・ソヒのプライベートな動画をめぐり、そんな反応まで出ている。【画像】ハン・ソヒ、プライベートな動画最近、韓国のオンラインコミュニティでは、ハン・ソヒがソウルの漢南洞（ハンナムドン）で友人たちと歩いている姿が拡散された。映像の中のハン・ソヒはマスクで顔を隠していたが、小さな顔立ち、すらりとした体型、独特の雰囲気から、通行人にすぐ気づかれたとよう