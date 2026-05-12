「Soundcore Boom Go 3i」 アンカー・ジャパンは、Soundcoreブランドより、手のひらサイズで最大40時間の長時間再生を実現したポータブルBluetoothスピーカー「Soundcore Boom Go 3i」を発売した。直販価格は8,990円だが、5月18日23時59分までは初回セールとして25％ OFFの6,742円で販売する。カラーはブラック、オフホワイト、ブルー、ピンク。 「コンパクトスピーカ