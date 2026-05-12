韓国No.1フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」から、初夏にぴったりな限定ドリンク「プレミアムマンゴーラッシー」が2026年5月14日（木）より登場します♡濃厚なマンゴーの甘みと、ラッシーのまろやかさを贅沢に楽しめる一杯は、暑くなるこれからの季節にぴったり。ごろっとした果肉感も楽しめる、満足感たっぷりのトロピカルドリンクに注目です。 濃厚マンゴーを楽し