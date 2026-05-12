カルビーは12日、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」など主力14商品の包装を、5月下旬以降の出荷分から順次、白と黒の2色にすると正式発表した。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているため。