◇ナ・リーグドジャース3−9ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が11日（日本時間12日）にジャイアンツ戦に先発し、6回途中6安打3失点。勝敗はつかず試合後に報道陣に応じた。以下右腕の一問一答。――投球を振り返って「比較的、全球種コントロールできていたのでゾーンの中で勝負できました」――今日の球のキレや状態は今までで一番良かった？「そうですね、今シーズンの中では