TWS（トゥアス）の新曲「You、You」が、韓国のメジャー音楽番組で2冠となった。8日に韓国公営放送KBS2TVの「ミュージックバンク」1位に続き、10日には地上波テレビ局SBSの「人気歌謡」でもトップに立った。SBSで1位になり、ステージに立ったTWSは「今回のアルバムは、本当に切実な思いで準備した。その真心が届き、良い結果につながったと思います」と感想を述べた。同番組は、メンバーのSHINYU（シニュ＝22）が司会を務めており「